經連夜10小時搶修，出軌自強號造成西部幹線終於今(11日)早恢復通行！昨日晚間臺鐵140次(300型自強號)18:10於彰化站站內南端拖上線出軌，造成2節車廂出軌，幸好車上並無旅客。不過，此意外導致上下行各級列車均有延誤，一直到今早4時許才修復，恢復雙線行車，影響59列次2921分、旅客20234人。

發生此意外事件，有內部人員向媒體透露，可能是人為的疏失，台鐵將進行調查，釐清出軌原因。

(中時電子報)