彰化出軌自強號搶修10小時今早通行 2萬旅客受延誤 07:292020/07/11 中時電子報 徐秀娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵自強號昨在彰化出軌，直到今早才修復通行。(圖/台鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經連夜10小時搶修，出軌自強號造成西部幹線終於今(11日)早恢復通行！昨日晚間臺鐵140次(300型自強號)18:10於彰化站站內南端拖上線出軌，造成2節車廂出軌，幸好車上並無旅客。不過，此意外導致上下行各級列車均有延誤，一直到今早4時許才修復，恢復雙線行車，影響59列次2921分、旅客20234人。 發生此意外事件，有內部人員向媒體透露，可能是人為的疏失，台鐵將進行調查，釐清出軌原因。 (中時電子報) #出軌 #自強號 #旅客 #修復 也許您會感興趣 生活熱門新聞 王浩宇崩潰宅神PO文補刀...顏寬恒現身留1字 黃暐瀚也嚇傻 - 生活 美女議員綠島大解放高清無碼照曝光 宅神回15字...網友全歪樓 - 生活 5年了！復興235空難 警示音響起機長竟吐這句...鑑識員倒抽一口氣 - 生活 紙本三倍券該何時去領 宅神曝3大關鍵：這天之前都別領 - 生活 三倍券刺激經濟嘸效？街訪、網路調查答案驚人 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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