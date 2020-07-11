Don’t criticize #China or express support for law enforcement to @espn. It makes them real mad ⁦@Outkick⁩ pic.twitter.com/WJDxrotUBD — Josh Hawley (@HawleyMO) July 10, 2020

職籃爆料天王「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)捲入政治風暴！他忍不住對美國聯邦參議員霍利(Josh Hawley)罵了髒話，引爆輿論炸彈。沃納洛斯基效力的ESPN為維護形象甚至站出來與之切割，讓他最後只好公開道歉。

霍利7月10日發出公開信給NBA總裁席爾佛(Adam Silver)，措辭十分尖銳，批評NBA「對北京卑躬屈膝」「背棄香港人民」，他在信中質疑NBA允許球員使用指定的黑人民權標語，卻未見支持美國的隻字片語。霍利在信尾提出5個問題，要求席爾佛7月底之前回應：

1.NBA是否允許球員穿上「天佑美國」「支持軍隊與警消」的標語？

2.NBA有提供「力挺被中國共產黨迫害的人」的標語給球員嗎？

3.如果球員使用上述的標語，NBA會打碼、審查以避免激怒北京嗎？

4.NBA如何保護那些被中國共產黨報復的球員和員工(火箭總管事件)？

5.NBA會公開譴責中國共產黨的封殺行為嗎？

霍利是共和黨議員，這封信的立場不言而喻，表面上質問NBA，其實也在為他自己固票(內容放在他的競選網站上)。沃納洛斯基透過手機只用一句粗話回應：「去你的（F u c k y o u）」。

ESPN公開聲明：「我們絕不寬貸自家員工做出沃納洛斯基那樣的行為，我們將在內部與他檢討此事。」沃納洛斯基道歉：「我犯了錯，我很抱歉，我正聯繫霍利向他道歉。我也對不起公司的同事，我錯誤的行為不該影響到他們。」依照前例，沃納洛斯基可能會遭ESPN懲處。

(中時電子報)