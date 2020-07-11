台灣「加馬刀」名醫之一的邱尚明，行醫20餘年，3年前退休，他如今爆料指控，台灣加馬刀手術規範不完全，有許多醫師無照執刀，造成10多名病患手術後產生不孕、失明等症狀，邱尚明甚至直接把話撂的明白，「有醫師只拿研討會參加證當作加馬刀開刀證書」。他質疑有醫師不把病患人命當回事，而主管機關衛福部又擺爛不管事。

邱尚明表示，根據他的了解，已經至少有超過10名不是他執刀的患者，因「延遲性放射線傷害症狀」導致發生不孕、失明、甚至癱瘓等情況。」他認為這些無加馬刀證照的醫師輕易執刀，「簡直是把患者當白老鼠試刀。」

本刊調查，加馬刀是一種「立體定位放射手術」，專門治療腦部腫瘤和血管瘤。患者固定頭部進入加馬刀儀器艙體後，以201根伽瑪射線，集中照射特定腫瘤，不用開顱、恢復期短，當天或隔天就能出院，而要取得加馬刀的正式執照至少得受訓1年。

但因為加馬刀輻射強，若打錯地方、用錯劑量都可能造成患者神經損傷。「如果醫師技術差，造成頭架脫落、用錯劑量，患者就會在加馬刀儀器內出血、嘔吐」。邱尚明說，許多症狀不是當下顯現，也許半年甚至1年後才會產生，「到時候若要追究是否為醫師執刀當中失誤抑或延遲性放射線傷害，恐難以界定，也形成醫療大漏洞。」

邱尚明指出，有部分醫師以加馬刀研討會參加證充當加馬刀執刀資格證書，根本是拿病患生命開玩笑。（圖／當事人提供）

邱尚明表示，1999年他到美國匹茲堡大學UPMC中心受訓1年，取得加馬刀證照，但自己多年來看著醫師同僚從事「密醫」行為，實在很誇張。他舉例，有一個醫師參加日本為期3天的「加馬刀醫學年會」，然後就以「參加證」充當加馬刀專業訓練證書。

他說，對比國外規定，加馬刀開刀時在場醫護均需經過嚴密訓練，連相關的行政或醫護助理都得接受3天講習，而「台灣合格加馬刀醫生，受訓領有證照的不超過10人！」

「衛福部根本擺爛」。邱尚明感概，主管機關衛福部放任加馬刀執刀亂象，甚至加馬刀專科醫學會已成立20多年，仍有許多醫師沒訓練證書，但卻照樣在進行加馬刀手術，直到去年邱尚明向衛福部舉發此事，但衛福部仍無作為。

針對加馬刀相關規範，記者在7月10日上午求證衛福部，但公關部門卻回覆，「所有長官都在進行2天的閉門會議」。要求記者寫下提問問題並寄e-mail至衛福部，還強調7月13日才能回覆。

台北市政府衛生局表示，如加馬刀執刀醫師退休或離職，該醫師的醫學物理學訓練課程證件得做更換，醫院必須「主動」提報給衛生局，如經查獲可罰5至25萬元。

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(中時電子報)