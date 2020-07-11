加馬刀名醫邱尚明出面指控國內加馬刀手術亂象叢生，部分有醫生執照的醫師沒有加馬刀動刀資格卻還為病患進行手術，令人為病患生命感到憂心。本刊調查，加馬刀是以放射線來治療腦部腫瘤，由於不用開顱，且傳統開腦風險較大，雖然自費開刀一次15萬，但因為儀器先進，加上名醫加持，仍讓許多患者及患者家屬趨之若鶩。

本刊調查，目前國內有加馬刀儀器的共有八家醫學中心，包括北榮、北醫、中榮、中國附醫等，由於加馬刀儀器一台就超過上億元，病患如自費開刀，一次15萬元起跳。

其中，開刀風險較大的腦動靜脈畸形瘤、腦膜瘤、聽神經瘤、顱底深部腦瘤等，都能以加馬刀進行非侵入性治療。但也因為加馬刀輻射強，加上腦部分布許多重要神經和血管，如何精準定位，算出輻射劑量，不破壞旁邊神經叢，就得經過嚴格訓練。

邱尚明解釋加馬刀是精密手術，甚至能事先模擬放射線治療後的腫瘤狀況供醫師參考。（圖／當事人提供）

目前，加馬刀儀器原廠委託瑞典卡羅林斯卡大學、法國馬賽大學與美國匹茲堡大學授課，「國外規定加馬刀執行醫師的訓練門檻很高」，邱尚明指，「連相關的行政或醫護助理，都得接受都需接受3天的加馬刀放射治療法的介紹講習。」

針對加馬刀相關規範，記者在7月10日周五上午求證衛福部，但公關部門卻回覆，「所有長官都在進行2天的閉門會議」。要求記者寫下提問問題並寄e-mail至衛福部，還強調7月13日才能回覆。

台北市政府衛生局表示，如加馬刀執刀醫師退休或離職，該醫師的醫學物理學訓練課程證件得做更換，醫院必須「主動」提報給衛生局，如經查獲可罰5至25萬元。

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(中時電子報)