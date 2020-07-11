全台目前共有8家醫學中心設置加馬刀儀器，但加馬刀名醫邱尚明踢爆，台灣只有不到10位具備合格加馬刀執照的醫師，也就是說許多有醫師執照的人並未具備加馬刀手術資格。台北市政府衛生局表示，依照《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》（特管辦法）規範，「加馬刀執刀醫師須具備放射治療專科醫師資格，其中還要有1人取得完成醫學物理學訓練。」

本刊調查，國內以《特管辦法》規定類似加馬刀這種「高能遠距放射治療設備」，設置基本要件中，執刀醫師必須具備「放射腫瘤科專科醫師」身分，手術團隊中的1人還須取得完成醫學物理學訓練課程；手術團隊的另2名醫事放射師（士），其中1人也須具備醫事放射師資格，還要有高能遠距放射治療設備操作經驗1年以上，此外現場還要有1位專任輻射防護師。

邱尚明痛批，他懷疑部分具有加馬刀的醫學中心並未嚴格要求加馬刀醫師要有證照，而衛福部也未落實查驗，放任亂象頻頻，讓許多腦腫瘤、血管瘤患者每次開刀都是拿自己的生命和上帝對賭。

針對加馬刀相關規範，記者在7月10日周五上午求證衛福部，但公關部門卻回覆，「所有長官都在進行2天的閉門會議」。要求記者寫下提問問題並寄e-mail至衛福部，還強調7月13日才能回覆。

台北市政府衛生局表示，如加馬刀執刀醫師退休或離職，該醫師的醫學物理學訓練課程證件得做更換，醫院必須「主動」提報給衛生局，如經查獲可罰5至25萬元。

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(中時電子報)