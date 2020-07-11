前高雄市長韓國瑜被罷免後，引發支持者不滿，揚言發起「報復性罷免」，要罷免所有不適任、沒有政績的議員，其中，時代力量高雄市議員黃捷遭點名。然而，黃捷昨(10日)晚間在臉書開直播和網友互動，她也透露最近收到很多訊息詢問，「議員你到底會不會被罷免」，對此，她也無奈地笑回「要嘛去占卜占星算命...」。

黃捷在直播中自爆，最近收到很多私訊詢問，「議員你到底會不會被罷免?」她則是露出笑融回應，「要嘛去占卜、占星、算命，沒有到投票，我根本不知道，更何況我是被罷免人...」。

黃捷指出，就是很多人問類似問題，「但我真的不知道」；不過，也有人留言說，「你一定會被罷免」，對此，她也回應，「好哇，等結果，我沒辦法決定」。

至於，罷捷連署活動進度部分，目前累積份數大約落在2.6萬份左右，而臉書上更有網友表示，他家附近的連署站一早就有年輕人來連署，罷免風氣仍旺！

(中時電子報)