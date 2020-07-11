大聯盟已經連續好幾天沒有球員宣布退出賽季，不過今（11日）卻出現2名球員打算棄賽，其中一人正是舊金山巨人當家捕手波西（Buster Posey），他和妻子克里斯汀在這禮拜四收養一對早產雙胞胎，雖然2名孩子健康狀況無虞，但剛出生的嬰兒免疫系統較弱，波西為了孩子才做出這樣的決定。

據《美聯社》報導，這對雙胞胎名為艾達（Ada）和利夫維（Livvi），他們在上週五早產，提前8個星期呱呱墜地，雖然身體健康，但接下來的幾個月免疫系統會比較弱，需要待在新生兒重症監護室中，波西為了陪伴孩子最終做出棄賽的抉擇。

波西說：「在現在的情況下，這些嬰兒在未來4個月都將變得脆弱，對我來說，這不是一個艱難的決定，從家庭的角度來看，我感覺是做出一個保護孩子的決定，我認為這相對容易。」

事實上，波西夫妻倆早在2011年就生下一對雙胞胎，叫做李（Lee）和艾迪（Addie），而這對夫妻這幾年都很想再收養雙胞胎，不過一直沒有成功，直到艾達和利夫維的生父母改變主意，他們才有機會收養，如今一家人再度迎來雙胞胎，他坦言，全家人都有點不知所措。

除了波西，芝加哥白襪先發投手寇派克（Michael Kopech）也宣布退賽，成為第12位宣布棄賽的球員。

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(中時電子報)