化名「穆川申」、「松山西口前」的蔡姓攝影師，日前拍攝「7男戰6女群交派對」大尺度照片，引起檢警關注，之後被判10個月有期徒刑。不料他近日為吸引顧客眼球，又PO出女警開腿照，被依妨害風化、侮辱公署罪送辦，最後因籌不出2萬元，改限制住居請回。

蔡姓攝影師日前為拍攝以性愛為主題的照片，在網路上刊登活動訊息，並向男性參加者收取每次2000元至5000元不等費用。之後他將大尺度照片放於個人IG供人觀賞，其中一張「7男戰6女群交派對」讓他聲名大噪，僅用小圖遮住重點部位，雖只露出屁股，但眼尖的人其實還是能看出來是誰。

（圖／翻攝自推特）

高調作風引起檢警注意，蔡姓攝影師被依法判10月有期徒刑。在這之後，蔡姓攝影師形象大受打擊，幾乎接不到工作，每月收入不到2萬，還需要靠賣情趣用品賺錢。

不料他8日在推特發出女警開腿照、警員證，明確表明「女警任職於新北市政府警察局」；文章內容提及女警稱，「不管！我就想被意淫！工作已經夠壓抑了，警察下了班也是有生理需求呀！男友又因為疫情國外回不來。」再度引起警方關切。

警方調查後發現，新北市警局根本沒有該名女警，蔡男為了吸引民眾眼球，編造不實情節，就連警員證也疑似是移花接木的，依妨害風化、侮辱公署罪嫌將他移送台北地檢署。檢方諭令2萬元交保，沒想到蔡男竟籌不出來，後改限制住居。

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(中時電子報)