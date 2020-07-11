時代力量高雄市議員黃捷昨和妹妹一起開直播談論近來時事和姊妹生活點滴，吸引8.3萬網友觀看。許多網友注意到黃捷變了新髮型，歪樓大喊黃捷變更美了！

黃捷昨晚和妹妹黃蓉開直播，標題是「畢竟我有點漂亮」，讓網友好奇為什麼下這個題目，黃蓉表示，因為大學念戲劇系，日前上綜藝節目被知名主持人吳宗憲問到未來不排斥網幕前發展？她就說，「對啊！對啊！畢竟我也有點漂亮」！只見一旁的黃捷馬上豎起大拇指，大讚妹妹真敢講。

黃捷新髮型（右）和妹妹黃蓉。（摘自黃捷臉書）

黃捷和黃蓉直播。（摘自黃捷臉書）

網友大讚黃捷黃蓉氣質很好。（摘自黃捷臉書）

還有網友讚嘆黃捷和黃蓉看起來很像雙胞胎，兩人一聽馬上搖頭大喊不像，黃捷立馬吐槽，「我眼睛大多了」！黃蓉馬上接著說，「對啊！我臉小多了，她現在用頭髮遮起來，心機很重」，黃捷也笑回，「遮多一點」。更有網友大讚兩人氣直都很棒！

影片一撥出，吸引8.3萬個網友觀看，許多網友都在底下留言表示，「兩姐妹的畫面太賞心悅目了」、「議員等於人民，人民等於議員，以民為心，人也會開心，也會更漂亮」、「兩個姐妹風格各有特色～不同的美」、「黃捷頭髮很好看」！

(中時電子報)