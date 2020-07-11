昔日香港重唱組合「小龍鳳」成員李明蔚，8年前也就是22歲時，確診罕見癌症「腺樣囊性癌」，導致剛起步的演藝事業被迫中斷，雖然抗癌8年病情仍未見起色，對此她表示早有心理準備，未來也會努力生活，一席話讓網友都紅了眼眶。

李明蔚抗癌８年，病情卻日益嚴重，癌細胞甚至擴散至肝、腎等部位，甚至出現顏面失調、眼睛無法正常開合等狀況，即便為此動刀但由於腫瘤破壞三叉神經，因此術後眼皮仍不能完全打開，年初時更透露已終止中西醫治療，改採舒緩療法並靠輸血續命，對此她表示：「早就有心理準備，既然已成事實我就要面對，接受自己！我相信我可以放下這執著，繼續努力生活」，更不忘感謝大家為她打氣。

而日前正逢31歲生日，她也在臉書PO出慶生照，表示：「又大一歲了，感恩！感謝一直在路上支持我的人！有你們的愛你們的支持你們的鼓勵我才有更大勇氣和動力去走我的路！多謝你們的祝福！愛你們」，樂觀態度讓人讚賞不已。

(中時電子報)