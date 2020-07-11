近來氣溫屢創新高，許多人會選擇吃冰、喝涼來解暑。日前就有網友發揮創意，將巧克力餅乾「Oreo」結合鮮奶，意外「蹦」出新滋味，立即引發網友朝聖，紛喊「太強大了！」

網友分享自己的創意冰品，Oreo加入牛奶，冷凍後變美味消暑冰棒。(圖 翻攝自臉書)

原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實説」貼出自己的創意冰品照，他表示材料相當簡單，僅須備妥3片裝的Oreo、鮮奶以及冰棒棍，只須三步驟即可完成創意冰品。首先，先將Oreo捏碎，接著加入牛奶，最後再插上冰棒棍，並放到冷凍庫靜置4小時後就大功告成。

成品曝光後引起熱烈討論，也吸引1多萬名網友按讚朝聖，不少網友大讚「又學到了，謝謝分享」、「真的是厲害，好有巧思的媽媽」、「好罪惡啊」、「不知道的還以為是出冰棒了」、「小孩超瘋狂的喜歡」、「感覺超邪惡又不難，我喜歡」。也有網友提出許多創意點子，「感覺瞬間解鎖了很多口味，有沒有人要試試奇多」、「料可以變珍珠、紅豆、綠豆、粉粿等，湯汁可用冬瓜茶、紅茶、奶茶、綠茶」。

(中時電子報)