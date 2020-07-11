花蓮一名15歲國三男學生，2年前以情書攻勢，成功追到年約30歲的郭姓已婚代課女老師，2人交往期間共發生5次性關係，其中1晚還在知名景點七星潭「野戰3回合」，後來郭女提求分，少年心情低落向輔導老師訴苦時，這段「師生畸戀」才曝光，但最後吃上官司的女老師。

師生戀情不自禁，來到七星潭海邊打野戰。（王志偉攝）

花蓮知名景點七星潭風景區，成了師生打野戰地點。（王志偉攝）

據了解，郭女原本在學校擔任國文代課老師，卻在2018年8月至9月間，與男學生2次在出租套房內發生關係，同年11月7日晚上11點多，2人深夜到七星潭海灘及涼亭野戰，1晚發生3次關係，後來女老師內心不安，主動提分手離開花蓮，男學生心情不佳，去年初向校方輔導老師尋求輔導才說出這段師生畸戀。

花蓮地方法院法官認為，男學生坦承一開始是他先提出要與老師交往，且郭女也提出男學生給她的情書，證實確實是男學生主動追求郭女，雙方也一度是情侶關係，此案與「狼師性侵」的案情不同，因而將郭女依與未滿16歲少年性交及、5次妨害性自主罪，判決應執行徒刑10月，但考量郭女有病痛，且事發後終身不得獲聘教師，目前無業，應無再犯之虞，因此宣告緩刑3年，緩刑期間付保護管束，可上訴。

(中時電子報)