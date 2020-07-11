台中市政府警察局南屯派出所日前傍晚18時許，有名沈姓婦人急急忙忙奔入派出所值班台，稱高齡73歲的父親因隱疾復發，擔心渠有生命安危，因對附近路況不熟故請求警察協助開道就醫，巡邏員警江衍瑞、陳冠宏見狀便火速開道陪同家屬就醫，在短短2分鐘內警方平安將沈姓老伯與陪同家屬送至林新醫院急診室，在急診確認生命狀況無虞後，家屬十分感謝警方及時伸出援手協助。

警方指出，沈姓婦人表示因高齡73歲的父親隱疾突然復發，哀號痛苦不堪，因處下班尖峰時段，車流壅塞，沈女擔心高齡的父親會有生命安危，故急忙至派出所請求警方開道協助父親盡速就醫。

員警於惠中路段一路開啟警示燈、鳴響警報器，短時間內順利將沈員及陪同家屬送至就近林新醫院急診室；確認沈姓老伯生命安全無虞後始鬆一口氣，事後沈姓老伯的家屬上網PO文感謝南屯所警察開道，網友亦紛紛留言讚揚警方、感謝警方辛勞。

南屯所長周景彬說，為民服務是警察四大任務其中的一環，警方本於為民服務的精神，會盡可能於可行範圍內協助民眾，若親友有身體狀況，建議提早尋求專業協助，避免事後發生遺憾。

(中時 )