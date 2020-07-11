楊丞琳、李榮浩一年前今天求婚成功。（圖／翻攝自楊丞琳 Rainie Yang臉書）

楊丞琳、李榮浩一年前在日本求婚成功。（圖／翻攝自Rainie Yang's Official Channel楊丞琳官方專屬頻道 Youtube）

RaiNie's Vlog#09 一年前的今天

楊丞琳和李榮浩5年前交往，去年7月11日李榮浩34歲生日當天，宣布在日本沖繩向楊丞琳求婚成功，9月兩人領證登記，今逢求婚一周年，稍早楊丞琳首度公開被求婚影片，可見李榮浩秘密邀請了雙方親友10日深夜就在房門等待，一過了0時便進門送上鮮花蛋糕，李榮浩深情下跪，楊丞琳驚訝狂發抖，甜蜜答應求婚。

李榮浩去年此時曬出與楊丞琳合影，寫下：「今天34歲生日，也是我求婚紀念日，謝謝你答應我」，昨她便預告今天0時會公開「一年前的今天」，後來她說到做到，準時放上被求婚紀錄影片，開頭先是一群親友在飯店大廳集合，透露要帶上樓的東西太多，本來想借推車被飯店婉拒，只好一一拿上樓，還提醒等下負責敲門獻花的小朋友「大福」要「把他們嚇得歪七扭八的」。

而房間中的金勤此時也拿出手機開始偷偷錄影，時間一到親友便敲門，讓素顏穿著睡衣的楊丞琳嚇到，看到大福掩面愣住，直喊：「我好醜，還穿著睡衣。」並火速拿掉頭上髮夾，她從李榮浩手上顫抖地接過花後，李榮浩便拿出戒指下跪，問：「嫁給我好不好？」楊丞琳起初只有狂點頭，在朋友提醒下才開口，說：「好」。

李榮浩幫楊丞琳戴上戒指時，貼心說：「比較大，因為只有這個尺寸，回去再改。」楊丞琳哭說：「我還在發抖」，李榮浩隨即起身擁抱楊丞琳，寵溺拍拍背說：「不抖不抖」，楊丞琳最後表示，自己其實不太善於分享感情私事，「但我承諾過大家，我必須跟你們分享這個喜悅，所以還是把這影片公開，希望你們看了很開心很感動，感受到我的幸福」。

(中時電子報)