嘉義縣鹿草鄉碧潭國小近年推動食農教育，每個班級教室前都有個小花圃，讓學生種植花卉、秋葵等作物，10日在食農食育食安博覽會上，孩子示範用秋葵種子煮秋葵咖啡，並沖泡紅地瓜葉茶，新奇的成果發表，獲得不少評審的稱讚；校方表示，此課程除增加孩子食農專業知識，更進而倡導健康飲食的觀念。

學生揉捻紅地瓜葉，為製作紅地瓜葉茶的前置步驟。（碧潭國小提供）

碧潭國小是縣內數一數二的小校，校方推行食農教育的心卻不小，5年級導師徐巧玲說，1、2年級及3、4年級分別組成一班，5、6年級則為2班，共有4個班，隨著孩子年齡不同，種植的作物也不一樣，低年級孩子學習種花，中年級孩子則種紅地瓜葉，到了高年級，學生學種秋葵、辣椒、青蔥等作物，並用自己種的菜做料理。

總務主任何雪鳳說，每年度的食農教育課程，不僅推廣「嘗當地、吃當季」的觀念，也會結合現今生產過剩問題，讓孩子了解在地農產品如秋葵、紅地瓜葉等，如果發生賣不出的情況，要如何解決，以減少損失，於是特別請到各領域的達人，教導孩子製作秋葵果凍、紅地瓜葉茶等飲品美食。

學生昨天在食農食育食安博覽會上，將秋葵種子磨成細粉。（張毓翎攝）

昨日在食農食育食安博覽會上，碧潭國小學生林惠晴、林冠鈺姊妹向在場的來賓和評審委員，示範如何用秋葵種子做成咖啡，林惠晴說，先將曬乾的秋葵種子磨成細粉，再運用沖泡咖啡技術，煮成秋葵咖啡，其味道像一般的黑咖啡，但不含咖啡因，養身又健康；另外，紅地瓜葉茶喝起來，則像蜜香紅茶，滋味甘甜好喝。

(中時 )