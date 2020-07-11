多倫多藍鳥今（11日）做出重大決定，教練團決定將上季表現不俗的當家三壘手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），讓他在新球季移防一壘以及指定打擊！

小葛雷諾是大聯盟名將葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子，一舉一動都備受關注，去年球季在4月底登上大聯盟，並在5月14日面對舊金山巨人的比賽打出生涯首轟，以20歲又59天成為藍鳥隊史最年輕擊出全壘打的球員，該週6場比賽，他一共敲出4發全壘打，成為單週美聯最佳球員，不僅如此，他也參與上季全壘打大賽，3輪合計扛出91轟也破了紀錄。

雖然長打能力不俗，上季繳出15轟、69打點的成績，但小葛雷諾的防守能力卻是他的弱點，根據大聯盟官網《statcast》的紀錄，小葛雷諾上季在三壘出賽96場比賽、824.1局裡面，他的出局製造值（OutsAbove Average, OAA）僅-16，是全大聯盟三壘手之中最差的。

藍鳥總教練蒙托尤（Charlie Montoyo）稍早向記者表示，自從今年春訓，球隊就一直在討論讓小葛雷諾移防一壘跟指定打擊，不過他並沒有把話說死，新賽季也不排除讓小葛回到三壘。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)