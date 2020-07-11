高雄市議長許崑源墜樓身亡，遺孀林絲娛指出難以接受丈夫遭抹黑誹謗，昨(10日)在國民黨高雄市議員邱于軒等多人陪同下到雄檢提告，提告對象分別為名嘴姚立明、梁文傑、王浩宇、社運人士陳嘉君等人。對此，前民進黨主席施明德則在臉書寫下，「許太太，何必再惹塵埃」。而此發文一出，引起網友討論，不少人都憤慨地說，「人家走了你還要批判而所說的的話又難聽」、「真是夠了！！！」。

林絲娛表示，自許崑源辭世後，有許多人針對許崑源及她們一家做出非常多的抹黑攻擊，部分政治人物、名嘴、媒體，更是不斷消遣許崑源來博取版面。林絲娛痛批，許多不實謠言就來自這些人的爆料，「前幾天許崑源託夢給我，要我堅強，所以我決定化悲憤為力量！」

施明德在臉書專發妻子陳嘉君貼文，並寫下「許太太，何必再惹塵埃。」此話一出，立刻引起網友不滿，有許多人都為林絲娛發聲，認為「明明是自己的老婆講話過份不糾正，反而指許太太何必惹塵埃？」、「不要賞人巴掌完再怪人家為什麼生氣..」、「法院輸贏 不必在媒體放話，毀人名節 被告合情也合理」。

不過，也有網友緩頰，「誰接近，誰就了解，我們都沒有接近，就不要猜測」。

(中時電子報)