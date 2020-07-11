花蓮一位已婚國中郭姓代課女老師，2年前接受一名15歲男學生的追求，成為情侶，2人交往期間共發生5次性關係，其中1晚還在知名景點七星潭與涼亭，野戰3回合，後因郭女不安提分手，國中男被甩情緒低落向校方輔導室訴苦，這段師生畸戀才曝光，案發後郭女被判處10月有期徒刑，緩刑3年。

此案引起國內各媒體報導，郭姓女老師的外型也曝光，據聯合報報導，郭女年約30歲，個頭頭嬌小可愛、活潑又有親和力，因為只比學生大10多歲，頗受學生歡迎。郭女這次師生畸戀不僅被判刑10月、可緩刑，花蓮縣教育處透露，由於郭女有刑案記錄，未來不可能再獲聘用。

花蓮知名景點七星潭風景區，成了師生打野戰地點。（王志偉攝）

郭女2018年接受國三男學生的情書猛烈追求，成為情侶，2人交往期間在七星潭海灘與涼亭，1晚發生3次性關係，後來因為男學生被分手，心情不好找輔導老師訴苦，經輔導老師通報，郭女因而被法辦。

值得一提的是，男學生案發時距離16歲僅差半年，由於通姦已經除罪化，若以現在來看這起師生戀是完全合法。對此，東吳大學法律系教授蕭宏宜說，因2人是兩情相悅，如果只因差半年就判老師重刑「這樣判決有何意義」，所以他覺得法官給郭女緩刑是相當合理。

(中時電子報)