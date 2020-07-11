台北市長柯文哲近日受訪時曾公開說明，等到市長任期結束，若沒發生意外，就會參加2024的總統大選，但他也坦言，以現階段台灣的政治版圖，他要贏的機率很低。對此，柯文哲的妻子陳佩琪就在臉書回應，曾有媒體人評論「XX黨可以在台灣執政20年」，她聽完想都沒想就回酸：「應該不是20年，而是千秋萬世、永續執政吧」。她直言，現在在台灣選舉要想選得上，得要有網軍、東廠、媒體、名嘴等資源，但柯文哲什麼都沒有，「是要跟人家選什麼？」

陳佩琪昨天（10日）在臉書上分享，最近受到疫情關係，許多學會召開視訊課程，讓醫師在家上課進修。有幾次柯文哲回家，剛好看到她在上課，就喃喃自語地問：「我的專科醫師證書到底還在不在」，也會上網查詢，最近有沒有視訊課程可以參加，讓她忍不住感慨，「或許中年大叔也有失業的危機感吧！」

陳佩琪話鋒一轉提到，柯文哲最近曾說，等到他市長任期結束，若沒發生意外，會參加2024的總統大選，但柯9日接受電視專訪時，曾無奈表示：「就算起先贏8％，最後藍綠各挖走4％，我還是會輸」。

面對台灣當今藍綠惡鬥的政治版圖生態，陳佩琪表示，曾有媒體人評論，XX黨在台灣可以執政20年，她聽完後，曾向柯文哲分享並認為，「應該不是20年，而是千秋萬世、永續執政吧」，她說當時柯文哲聽完只是苦笑，什麼都沒說。

陳珮琪並提到，老公柯文哲曾對她說，某個政黨過去擁有龐大黨產，在選戰中時常勝出，但現在已經快被抄完了，所以不曉得要怎麼選舉。她則好奇回問，「那XX黨選舉都很成功，也是用黨產？」柯文哲則回應：「他們選舉不用黨產，而是用『藏富於民』的方式在選舉，所以誰都選不贏他們啦。」

陳佩琪最後有感而發提到，在台灣選舉想要選得上，除了要有網軍、東廠、媒體、名嘴、側翼、網紅以外，還有要「前瞻、風電、紓困、振興計畫才行」，柯文哲什麼都沒有，「是要跟人家選什麼」，「其實整段還要加上國營事業的預算和人事任命權才算完整啦！」

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(中時電子報)