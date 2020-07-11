就在不少球員抗議奧蘭多「隔離泡泡」的飯店房間與飲食太差，去年榜眼灰熊後衛莫蘭特卻不這樣想，反而大讚房間與飲食很好，他也相當習慣這樣的隔離環境，聽說其他球員的不滿聲浪，莫蘭特不禁嘲諷，「我不是含著銀湯匙長大！」

「待在這裡感覺不錯，我的房間不錯，吃的餐盒也不錯，」莫蘭特說，「我不是含著銀湯匙長大的人，所以我很清楚如何在各種環境下生活，人們都在抱怨，但我自認過得不錯，我說過了，我的房間供餐還不錯，自己也帶了一些食物。」

莫蘭特口中的自帶食物，就是他最愛的日本拉麵，他也帶了PS4，以及他最喜歡的90年代情境喜劇「馬丁」DVD，「我是來這裡工作且投入訓練的，我很激動可以跟隊友回到場上一起訓練，且努力打進季後賽。」目前灰熊位居西區第8。

莫蘭特的灰熊隊友威斯洛也很滿意隔離環境，「我認為這裡的生活環境很好，感覺有點像是大學，所有房間內都有不錯的小沙發與臥室，感覺沒很糟糕，度過隔離期沒問題。」看來比起向來被伺候慣了的老球員，這些年輕球員適應得很快。

(中時 )