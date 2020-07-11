溫網今年因新冠肺炎取消，不過他們照樣會發出獎金，持有參賽資格的620位選手將能分取總共1000萬英鎊的獎金(約台幣3.7億)！單打會內賽的選手(男女各128位)拿得最多，會外賽單打選手也有一分，雙打選手、輪椅選手亦能領取。

美媒ESPN報導，會內賽256位單打選手領取25000英鎊(約台幣93萬)，會外賽224位單打選手領取12500英鎊(約台幣46.5萬)，會內賽120隊雙打選手領取6250英鎊(約台幣23萬)。輪椅16位選手則有6000英鎊。台灣一姐謝淑薇是去年女雙冠軍，停賽前女雙排名世界第1(排名因停賽凍結)，今年無緣衛冕但至少有獎金補貼，她去年女單打到32強。

多虧溫網有先見之明，他們有購買流行病的保險，獲得1億多英鎊保險金，因此不像其他賽事那樣非打不可。執行長路易斯(Richard Lewis)說：「很高興我們的保險政策能抵擋取消賽事的衝擊，並且獎賞那些努力維持積分的選手。」

(中時電子報)