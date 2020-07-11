自撞車禍造成自小客車的車體凹陷、機油外溢等。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

22歲的孔姓男子，11日凌晨2時13分，駕駛1輛白色福特轎車，沿台中市光明路右轉青海路往逢甲路方向行駛，因一時失控自撞安全島，造成車體凹陷、機油外溢等；警方前往處理時，車上23歲的何女車模，竟要前往採訪的記者為她拍照上報，讓一旁男友都頓時傻言，全案正由警方協助處理中。。

警方指出，今天凌晨2時13分左右，於台中市西屯區青海路二段433號前，發生一起由孔姓男子駕駛的自小客車，沿光明路右轉青海路，往逢甲路方向行駛；疑因車速過快與安全島發生碰撞造成前車頭碰損等，車上23歲的何女輕微受創。

警方表示，當時孔男忙著配合警方製作筆錄和酒測時，何女見記者前往拍照採訪時，竟要求記者幫她拍照，想要留下她人生首次難忘的體驗！讓孔男及警方都頓時為之傻眼，孔男只對女友小聲的說：「這樣會害死我」！

孔男還向警方自爆「媽媽也是警察」，一起在台中市警察局服務；他說家裡是經營汽車維修保養，準備要把車子拖回家去修理。警方對孔男進行酒測，酒測值為零，事後調派拖吊車前來排除；全案上午正由警方進一步協助處理中。

(中時 )