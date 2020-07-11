不見會哭3天！火車上遺留這盒筆 引網暴動：5千元丟了。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

民眾搭乘火車，難免會發生忘帶隨身物品的慘劇，有網友發文分享，車上遺落一盒彩色的麥克筆，引發熱議，許多人驚呼，這盒超貴的，大概要5000多元，回家發現掉了，可能會哭個三天三夜吧！

網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示「同學你的彩色麥克筆忘記拿了」，隨文附上的照片可見，空蕩蕩的車廂中，在原PO對面的座位上，竟然放著一盒「彩色麥克筆」，看起來像是被主人遺忘在車上了。

貼文曝光後，引發熱議，不少網友直呼，「這盒很貴耶！孩子，父母賺錢很辛苦的啊」、「這個很貴，美工科的都知道」、「不見我真的哭個三天三夜」、「一整盒72色的要5000多」、「哇！他可能要哭了，回家會被唸一頓」。

要價不斐的一盒筆，也釣出許多設計系網友表示，日本Copic雙頭麥克筆第三代72色，單盒售價要5000多元，是很多唸設計、美工相關科系人的命啊，考試、作業都要用，請好好交給站務員吧！同是畫圖的人感謝你。

(中時電子報)