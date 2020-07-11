台中市警第六分局市政派出所警員鍾仁偉、馮小馨，日前擔任巡邏勤務，於凌晨1時許，發現1名老婦獨自徘徊在街頭，立即上前關心該名婦人，並協助其返家。

警方指出，經詢問該婦人姓名、地址時，發現老婦人無法完整表達，經警方深入了解後，發現其為家住北屯區的69歲的顏張姓婦人，並得知老婦人因同住的家人外出工作，獨自一人在家太沉悶，便外出散步，卻不小心越走越遠，一路走到西屯區，因為體力透支，迷失在西屯區高樓大廈林立的都市叢林中，於是無助地在街上徘徊。

警方擔心老婦人的安危，便主動將其護送返回北屯區住處，交由其兒子照顧，老婦人的兒子非常感激警方大老遠將母親平安送返家中，對於員警熱心助人的精神表示讚許。

警方呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，應注意其可能常活動之範圍，並讓其配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也可向失智症協會登錄資料，申請「預防走失愛心手鍊」，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請建立指紋檔，俾利警方發現時可第一時間確認走失者身分，以協助返家。

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(中時 )