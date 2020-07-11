隋棠與老公Tony結婚後，育有2子1女分別是Max、Lucy跟Olie，近來搬到屏東恆春生活，並為兒童性侵害防治的「朵朵計畫」擔任「棠棠姐姐」，不過曬出小孩在海邊戲水照片，卻被網友私訊：「不該讓女兒裸露上身」，對此她無奈表示：「Olie是男生」。

隋棠搬到屏東生活後，常帶著兒女在海邊玩，不過近來收到網友私訊表示：「不該讓女兒一直裸露上身」，起初隋棠收到私訊時百思不得其解，明明女兒Lucy到海邊玩都是穿連身泳裝，一直以來都沒有裸露問題，後來才驚覺網友把Olie誤認成Lucy，只好再一次解釋：「奧里是男生哦，長頭髮的男生」。

隋棠日前試圖揭露「女童遭叔姪侵害」案，引起屏東縣政府關注，甚至怒批她「未查證就發文」，反而對孩子造成另一種傷害，直到某位受害者父親暴露縣府失責，直言「欠隋棠小姐一個道歉」，才順利幫隋棠平反。

(中時電子報)