行行出狀元，不該瞧不起任何一個職業。然而卻有一名做工的男子到飲料店點單時，遭到店員無視，本來男子沒有想太多，但女店員接下來的舉動卻讓他氣炸。

網友在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己去買飲料時，很有禮貌的向店員點單，沒想到店員置之不理，繼續詢問價錢仍遭到無視。後來一名身穿Polo衫的男子上前點單，店員竟然有禮貌的親切微笑回應，讓他傻眼憤怒的表示「難道是因為我工作整身的汗水，髒髒的衣服就不值得妳的禮貌相對嗎」？

原PO坦言，這讓他氣的想直呼：「你知道我一天的薪水，你做一週還不夠嗎！？什麼態度啊！我下了班，還是很蝦趴的！不要瞧不起任何人好嗎！」

貼文一出，網友紛紛留言表示，「你也不要想太多，我去買飲料也是碰到對我不苟言笑，然後看到男生就嗲聲嗲氣轉變比變臉還快呢」、「這種跩得要命的店員一大堆」，不過也有人認為，「人家不理你或許不是因爲你的穿著吧，不過被差別待遇感覺很差」、「心裡的小劇場不要那麼多，說不定那只是熟客而已」。

(中時電子報)