地方創生也可以很科技？為讓科技成為地方創生的強大助力！「台中市地方創生專案平台」輔導團隊由研考會主委吳皇昇率隊至霧峰區公所，與霧峰區長陳宗祈、霧峰區農會、霧峰文化觀光協會總幹事、六股社區理事長、桐林社區理事長商談地方創生計畫與構想，更創新討論如何有效利用科技規劃霧峰區地方創生事業，行銷在地特色與資源，活絡在地經濟發展。

霧峰區有霧峰香米、六股紫錐花、桐林龍眼、萬豐蘿蔔乾等地方特色產品，市府輔導團隊嘗試讓科技成為當地地方創生神助力，提出「柑仔店2.0平台」構想；希望透過電商平台雲端銷售方式，協助社區行銷特色產品。

霧峰區農會、六股社區理事長、桐林社區理事長對這想法都相當認同，農會更承諾願意以農會電商平台參與合作，全力協助霧峰區各社區銷售社區特色產品，讓每個社區都可以擁有一間線上店舖，透過網路銷售頻道推廣社區特色產品。

吳皇昇指出，霧峰具文化觀光特色，區公所、農會、社區及在地文化觀光協會整合資源，以「社區帶動景點、景點帶動社區」目標，將產業帶入文化觀光景點，盼可以帶動霧峰區的文化觀光發展，同時帶動社區生命力。

輔導團隊提出「柑仔店2.0平台」的構想是實踐共好的開始！吳皇昇特別感謝霧峰農會參與創生，市府將會提共同宣傳「柑仔店2.0平台」，讓科技成為地方創生的神助力，開發地方創生的掘金新模式，一起看見台中地方創生正在發生。

(中時 )