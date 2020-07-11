沃特福德前鋒Danny WELBECK 目前比賽狀態非常好（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[紐卡索聯@沃特福德][07/11(六)19:30][編號507]

沃特福德週中作客諾里奇，在先落後之下憑著上、下半場各取得1個進球反勝對手，取得對保級極重要的3分積分；當中先發上陣的前鋒DannyWELBECK以倒掛金球打進1球，成為取勝功臣之外也證明他的狀態正在上升當中，相信本週未的比賽將會繼續先發上陣。

紐卡索聯上一場作客曼城大敗0:5，一眾球員表現出疲態，整場比賽只有1次正式射門，防守更是集中力非常不足，多次被對手撕開防線；可幸的是斯洛伐克門將MartinDUBRAVKA能夠有水準以上的表現，多次救出對方的射門，不然紐卡索聯可能掉球會在雙位數字。

沃特福德上一場主場反勝諾里奇2:1，取得復賽後首勝及保級的重要3分積分，提升了球隊的士氣，本場繼續在主場出戰必會拚盡全力。紐卡索聯上一場作客曼城大敗表現令人失望，畢竟球隊沒有保級壓力，在例行公事之下戰意薄弱之下，主場的沃特福德稍看高一線。雙方最近4次對賽總進球都在2球或以下。

Emiliano BUENDIA (右)上仗表現優異．Teemu PUKKI(左)仍沒打破進球荒（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[西漢姆聯@諾里奇][07/11(六)19:30][編號526]

諾里奇在上場的保級大戰之中作客被沃特福德反勝，再輸一場。阿根廷前鋒EmilianoBUENDIA以精湛技術打進沃特福德的大門先開紀錄，表現相當不俗；不過另一仕主力前鋒芬蘭的TeemuPUKKI狀態依然低迷，仍然沒有打破進球荒。防守方面也同樣不太可靠，在應付對方的吊中球時多次出現漏洞，讓對手有多次射門的機會。

西漢姆聯上一場雖在主場不敵班來，但整體表現仍不算太差，有不少的進攻機會，主力前鋒MichailANTONIO更有一次射門打中門柱，可惜對方守門員表現神勇未能取得進球。

積分榜末的諾里奇上一場以1:2敗給了沃特福德後，雖然在數字上仍有保級的希望，但餘下的4場比賽需要全助之外其他對手也要同時掉分才機會，可見一眾球員的戰鬥意欲望不高；再加上球隊復賽後狀態不穩，5戰全敗，掉了11球只進了1球。西漢姆聯上一場主場迎戰班來以0:1落敗，球隊仍在降級邊沿需要搶分保級，而聯賽作客成績實在太差，最近8場比賽只得1和7敗，盲 算對上積分榜末的諾里奇也不見得有什麼優勢。兩隊都沒有握取勝，只好看總進球大。雙方最近3次聯賽對賽當中有2次最後比分為2:2。

Mohamed SALAH力拚本賽季神射手（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[班來@利物浦][07/11(六)22:00][編號536]

利物浦上一場由射手MohamedSALAH梅開二度以及交出1次的助攻，輕鬆取勝，該埃及前鋒全場表現活躍製造了很多射門機會，本場將會繼續先發出擊。上一場因輪換僅以替補上陣的塞內加爾前鋒SadioMANE也可以重回先發之列。

班來上一場憑著前鋒JayRODRIGUEZ頭槌頂進一球取勝，不過另一前鋒捷克的MatejVYDRA表現仍只屬於水準之下，下半場的早段被紐西蘭前鋒Chris WOOD替換下場。而傷勢已慷復的Chris WOOD本場應可以先發上陣。守門員NickPOPE是上一場球隊勝利功臣之一，整場比賽總共撲救了對手4次的射門。

雖然利物浦已奪英超冠軍，但為了打破聯賽總積分的紀錄，球員表現依然拚盡全力，未有任何鬆懈，上一場作客3:1擊敗布萊頓，領隊JurgenKLOPP應會繼續以最強陣容出戰。紅軍本賽季主場17戰全勝，本場對手班來的對賽成績也有絕對優勢，剩下的問題是會進幾球。班來上場作客以1:0擊敗了西漢姆聯，最近4場取得3勝1平成積也不錯，穩站中游沒有降級壓力；不過上場作客曼城大敗0:5，在跟強隊對賽時仍有實力的差距。利物浦最近4次聯賽對上班來全勝，總進球都在3球或以上。

Olivier GIROUD 最近兩場都有進球（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[切爾西@謝菲爾德聯][07/12(日)00:30][編號537]

謝菲爾德聯上一場憑著愛爾蘭中衛JohnEGAN在傷停補時階段進球絕殺狼隊，但一對前鋒蘇格蘭的OliverMCBURNIE及BillySHARP的表現也都不太理想，一同於下半場被調離場，本場先發位置應會被法國前鋒LysMOUSSET及荷蘭中場RichairoZIVKOVIC所取代。

切爾西上在上一場的倫敦德比戰作客擊敗了水晶宮，當中法國前鋒OlivierGIROUD、美國邊鋒ChristianPULISIC以及巴西中場BorgesWILLIAN表現十分突出；BorgesWILLIAN更交出了2次的助攻，協肋了二位前鋒各進1球，他們將繼續取得主帥FrankLAMPARD的信任以先發再上陣。

謝菲爾德聯上一場主場絕殺了狼隊1:0之後，最近3場比賽取得了2勝1平；但本賽季主場面對利物浦、曼城及曼聯等強隊都沒辦法取勝，對戰前6球隊表現看低一線。復賽之後戰績十分理想的切爾西上一場作客3:2擊敗水晶宮之後已超越了萊切斯特城站上了積分榜第3位，取得下賽季歐冠資格十分樂觀。作客的切爾西復賽後聯賽4勝1敗，加上對賽成績也佔優，本場應有力取勝。雙方最近4次聯賽對賽切爾西3勝1平，當中3次總進球都在3球或以上。

Gabriel JESUS 復賽之後進一步取代了Sergio AGUERO先發前鋒的位置（圖片來源︰達志影像）

【英超足球】[曼城@布萊頓][07/12(日)03:00][編號549]

布萊頓上一場主場面對利物浦雖然敗陣，不過球員也打出拚勁，比利時中場LeandroTROSSARD打進了一球，球隊也取得了不少進攻的機會幾乎可以追平。澳洲守門員MathewRYAN亦作出了多之的樸救，演出穩健。

曼城上一場主場大勝紐卡索聯，巴西前鋒GabrielJESUS先開紀錄打進一球，表現出眾；在SergioAGUERO仍在養傷時，相信GabrielJESUS本場仍會是先發首選。上一場先列替補的邊鋒RaheemSTERLING本場應會重回先發陣容。

布萊頓上一場主場迎戰利物浦雖然表現賣力，但打門命中率低於對手最終以1:3被擊敗，反映出布萊頓與傳統強隊的實力仍有一段距離。而事實上早前於主場面對曼聯時也是以0:3敗陣，本場比賽遇上實力更強大的曼城恐怕也沒有例外。雖然曼城已經失落了聯賽冠軍，而前四的位置也沒太大意外，沒有太多的壓力。但在主帥瓜迪奧拉的高要求之下各球員也必須全力以付，從上一場大勝紐卡索聯5:0就可以了解，本場作客也應沒太大問題。曼城最近6次對上布萊頓全勝，而最近2次總進球都在4球或以上。

(中時電子報)