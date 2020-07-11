一名家住台北的8旬陳姓婦人，9日搭計程車從台北南下到新竹尋找父親，因語焉不詳，計程車司機當夜找不到她的老家，只好前往橫山鄉橫村派出所求助，經警方耐心溝通、按圖索驥，最後聯繫上陳婦親友，為陳婦找到回家的路。

新竹縣警察局橫山分局橫村派出所警員劉煜清，9日值班時受理此案，陳婦搭乘計程車要到新竹縣橫山鄉尋找父親，但因無法清楚表達，司機也不知她台北住處，十分為難，因此向警方求助。

橫村所的所長林永忠從陳婦的口音推敲，猜測她是客家人，因此以客語問候，安撫婦人的不安與焦慮，也透過對答方式，欲推測婦人的身分，以便尋找親友協助，未料陳婦的記憶零碎，不易拼湊，加上曾經改名，因此一度陷入膠著。

林永忠改採發問方式，整理陳婦所述內容，警員也透過系統交差查詢、比對，拼湊出陳婦的真實身分，由於她獨居，因此再請她住處的派出所管區前往了解確認，找到陳婦住家附近的親友，聯繫妥當後，再請計程車將陳婦送回台北親友住處，親友也回電確認陳婦平安，才結束這場迷途虛驚。

橫山分局長黃國師提醒，家有年長者外出，務必提醒他們穿著反光背心，確保行路安全，若有失智或是記憶不佳的狀況，也可將資料、身分、聯繫電話紀錄於手鍊或袖袋，方便警方在最短時間聯繫家屬，降低意外發生的頻率。

(中時 )