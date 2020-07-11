熱火替補後衛卓拉吉奇這次變成「爆料者」！熱火11日結束隔離之後，進行在奧蘭多首次團隊訓練，儘管熱火總教練史波斯查拒絕透露哪些球員缺席，卓拉吉奇卻在訓練過後發推爆料，希望阿德巴約、納恩兩大主力趕緊歸隊，等同另類宣布。

因為熱火在前往奧蘭多前夕，被爆出陣中3名球員感染新冠病毒，其中只有今年灌籃王德瑞克瓊斯遭到曝光，目前他已經解除隔離，跟隨球隊來到奧蘭多參加訓練，至於另外兩名中鏢球員，熱火卻遲遲不肯公布姓名，如今總算遭到曝光。

身為「三年級生」的阿德巴約，本季已經站穩熱火先發大前鋒地位，場均16.2分、10.5籃板及5.1助攻，表現也算相當出色；納恩則是第1年打NBA的菜鳥後衛，卻仍交出平均每場15.6分、3.4助攻，本季大部分時間也以先發身份上場。

如今少了阿德巴約與納恩，熱火等於沒了兩名先發主力，這對目前排在東區第4的熱火來說，無疑是個壞消息，接下來只能希望兩人趕緊來到奧蘭多會合，畢竟阿德巴約才23歲，納恩也僅25歲，年輕的兩人就算確診，恢復速度也能快一點。

(中時 )