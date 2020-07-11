民進黨高雄市長補選候選人陳其邁表示，當選市長後將重新舉辦去年停辦的「大港開唱」，引發熱議。對此，民眾黨候選人吳益政認為，對於有利於高雄的文化活動無條件支持，但若要拿政府補助，應受公開和公平的檢驗。

吳益政在臉書表示，騎自行車從茄萣出發，經過興達港、永安溼地到岡山，途中經過梓官，這裡曾經舉辦「蚵寮小搖滾」，是「大港開唱」之外，高雄另一個著名的音樂盛會，蚵寮小搖滾是一個從2012年起由民間自力舉辦的音樂祭，辦了三屆，希望能讓外地人知道這個蚵寮的美、了解漁村、讓地方產業復甦，並藉由音樂祭招攬青年歸鄉，但卻沒有得到政策適當的支持與協助，己停辦5年。

最近大港開唱是否恢復引發討論，吳益政說，大港開唱是一個私人品牌，收到市政府補助的預算加起來超過5千萬，要拿政府補助，應該受到公開和公平的檢驗。

吳益政指出，每年高雄市文化局編列給藝文團體的總預算大約8百萬，因為申請團體眾多，最多也只能拿到10幾20萬，最少就只有1、2萬，但大港開唱的預算卻不在這8百萬內，而是另外以專案補助，換句話說，不是每個活動都可以像大港開唱一樣得到特殊待遇。

吳益政相信，很多地方都有為故鄉打拼的人，但做一樣的事卻得不到同樣的政策支援，這著實令人氣餒，除大港開唱，也希望其他在地的、各具特色的小型音樂祭，能夠受到更多重視、得到更多資源挹注。

此次參選高雄市長，吳益政承諾當選之後會大力補助藝文活動，甚至參與投資，並尊重藝術叛逆的精神，也會堅持「公開透明、多元參與」的原則，讓高雄不只有「大港」，還有更多創新的可能。

(中時電子報)