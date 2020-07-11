據美媒《福斯新聞》獨家專訪，曾在去年底參與新冠病毒研究的香港大學公共衞生學院研究員閻麗夢表示，根據與大陸醫生之間的對話群組，顯示去年12底就出現病毒人傳人，他相信大陸官方在1月宣布之前，早已知道此一事實，但他的上司、港大醫學院公共衞生學院教授潘烈文刻意忽略她的研究，要她「保持沉默與謹慎」，在不得已之下，決定赴美提供證據。

曾在去年底參與新冠病毒研究的香大研究員閻麗夢表示，根據與大陸醫生之間的對話群組，顯示去年12底就出現病毒人傳人，他相信大陸官方在1月宣布之前，早已知道此一事實。

閻麗夢（Li-Meng Yan）在訪談中表示，她所在的香港大學擁有研究新冠病毒的頂尖實驗室，她之所以來到美國是要傳遞關於新冠病毒的真相。她直言，如果她在香港說出真相，她將「被消失」、甚至遇害，故在4月28日搭機抵美，向美國聯邦調查局提供相關證據。

Li-Meng Yan, a #HongKong virologist and immunologist and one of the first researchers outside mainland #China to study #COVID19, says Beijing covered up the disease's human-to-human transmissibility: https://t.co/IlIkDVz80o. #coronavirus @FoxNews — Gordon G. Chang (@GordonGChang) July 10, 2020

閻麗夢指出，她是去年12月底時，全球第一批可接觸研究當時武漢爆發新冠病毒的其中一員。當時陸官方於去年12月31日通報，武漢出現類似SARS的不明肺炎後，她的上司、世界衛生組織顧問潘列文暗中請她研究到底在武漢發生了什麼事。

閻麗夢表示，由於大陸政府拒絕讓包括香港在內的海外專家赴陸調查，故她轉向請在大陸疾控中心的科學家朋友幫忙獲取更多資訊，而友人去年12月31日向閻麗夢表示，根據其他科學家在微信上的群組對話紀錄顯示，武漢當地已出現家庭群聚感染，相信當時病毒早已出現人傳人現象。

閻麗夢在訪談中，以一個來自大陸全國不同醫院的內科醫生組成的群組對話截圖表示，其中一名醫生詢問「是否有武漢醫生能夠提供更多相關這個類似SARS的病毒」，就有醫師回覆「別問了，這太敏感」，「我們不能討論，但我們都需要戴口罩」。不過，當閻麗夢將這些初步研究向潘列文通報後，他只是點點頭，並要閻麗夢繼續研究。

閻麗夢指出，1月16日時，她被要求再次與陸方聯絡，當時陸官方也開始提供些許病毒資訊。她在訪中表示，許多當時在武漢人傳人現象變得更惡化，有許多病患及時未能獲得治療與診斷，不論是一般民眾、病患，甚至醫生也沒準備好個人防護設備，政府也不准人們透露相關消息，醫生們都非常害怕，但他們不能說。

閻麗夢表示，但她將這些現象通報給潘列文時，反而要求她「保持沉默與謹慎」，以及「別碰紅線」，要不然我們都會陷入麻煩中。閻麗夢說，她認為這些資訊十分緊急，應該盡快向大眾揭露，但是潘列文什麼也沒做，即使等待數日後也沒回應，並指出她相信WHO顧問同時也是港大實驗室的聯合主任、臨床及公共衛生病毒學家裴偉士也知道病毒人傳人現象，但也未採取任何行動。

閻麗夢認為，發生這些雖然令人挫折，但並不意外，「我早已知道這些像WHO的國際組織與大陸政府及中共之間，早有貪腐現象」，「故基本上我也認了，但是我不希望這些誤人資訊向全世界傳播」。

雖然閻麗夢曾請求同為科學家的先生一起赴美，反惹火他並嗆「這會殺了我們所有人」；她只好在以年假作為掩護下，於4月27日獨自飛往舊金山國際機場，向海關表明她是來告訴美國關於病毒的真相，而在聯邦調查局也將她的手機作為證據後，讓她入境赴美。

報導指出，目前香港大學已撤下閻麗夢的網頁並撤銷職員網路權限與E-mail，校方並向《福斯新聞》表示，閻麗夢已不再是港大職員；基於對現職與離職員工的尊重，不會透露有關她的訊息。

另外報導也指出， WHO發言人以E-mail回覆《福斯新聞》表示，「潘列文與裴偉士並未直接替WHO工作，裴偉士是WHO的顧問，但不代表他是WHO的職員，也不代表WHO」。

(中時電子報)