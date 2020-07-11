一名善心婦人見老爺爺被砸不忍，把他要賣的芒果與蔬菜全部買下。（圖／翻攝自臉書）

（圖／臉書）

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台南善化一名年近90的老爺爺，為了出車禍的老伴出來擺攤賣芒果，昨（10日）好心送給路人１顆芒果，卻被對方拿起來往身上狂砸，害老爺爺全身上下都是芒果渣，還搶走了老爺爺的芒果，讓他落寞的坐在地上休息，一名網友看到後拍照PO網，引發網友炮轟大罵：「欺負老人家的人渣」。

「我真的太生氣了！」台南１名黃姓女網友PO文表示，她在全聯外頭看到芒果爺爺背後都是水果殘渣，問了才知，老爺爺在市場販售芒果，好心送給路人1顆芒果卻被攻擊、搶劫，「我看到真的很鼻酸，全部沾滿芒果渣！到底砸的多用力，而且直攻頭部！爺爺至少85歲以上有，可能都90幾歲了，老人能這樣被欺負嗎！」。

原PO氣得想要報警，卻被爺爺阻止說，剛剛有人想幫他報警處理，但施暴的男子卻立刻偷走他的2顆芒果逃走，默默地說「沒關係啦」。

原PO不忍，把老爺爺要賣的水果與蔬菜全部買下來，老爺爺本來要算便宜一點，一直要退錢給原PO，「我是不會收下的，錢真的不重要，重要的是希望不要再有人欺負你了，真的太不忍心一個老人家被欺負。」。原來老爺爺的老伴出車禍、不能動，所以他才會出來擺攤，希望至少能賺一點點微薄收入，老爺爺的褲子、鞋子都是破的，讓人看了更加不忍。

該文PO出短短5小時，就有超過7000名網友按讚留言，不少人氣憤男子攻擊爺爺還偷竊水果，也有人想以實際行動幫助，展現台灣人的熱情。

PO文一出引發網友眾怒，紛紛大罵該名嫌犯「真的是人渣」、「肉搜人渣」、「欺負老人他X的算什麼」、「這種人真的會給雷劈」、「詛咒偷芒果的走路會跌倒，喝水會噎到，頭髮掉光，一直便秘」、「那個人一定下地獄」；也有許多網友PO文希望得知捐款方式，想盡一己之力讓老爺爺好過一點。善化派出所所長也回文表示已調閱附近監視器畫面，「不容有欺壓弱小情事發生」。

另有目擊者補充說：「當下我出來制止，也警告他（砸芒果的）要報警，對方一點也不在意，他早就是警局的常客了！事情的經過是這樣…阿伯賣他的芒果，那個人渣要騙阿伯的錢、騙阿伯的芒果。我本來只是個冷漠的旁觀者，直到這個人渣拿起芒果往阿伯的頭砸下去，我才出來嚇阻。然後？又能怎樣呢？報警他也不怕，還繼續糾纏阿伯，後來阿伯就馬上離開。」。

(中時電子報)