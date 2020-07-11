德州遊騎兵重砲手賈羅（Joey Gallo）先前被公布確診新冠肺炎，檢測結果陰陽反覆讓球團好頭痛，只好先將他隔離，這也讓他缺席球隊第一週的夏訓，不過根據媒體報導，賈羅今（11日）已現身球隊今年落成的新主場「Globe LifeField」，與球隊一起做訓練。

賈羅的檢測結果可以說是一波三折，先是在6月28日進行唾液測試，2天後報告出爐發現他對新冠病毒呈陽性反應，接著在30日接受鼻拭子測試時卻又呈陰性反應，之後再做一次唾液測試又呈陽，而賈羅隨後也允許球隊公開他確診的消息，並在達拉斯家中自主隔離。

綜合外媒報導，根據協議，確診球員若想回歸訓練，必須要相隔24小時連續接受2次篩檢，並且對新冠病毒呈陰性反應才能回歸，如今從遊騎兵官方推特釋出的照片，可見賈羅現身「Globe Life Field」，這也代表著他已被批准回到球場和隊友一起做訓練。

（圖／翻攝自遊騎兵推特）

賈羅2015年被遊騎兵升上大聯盟，直到2017年才站穩球隊先發，雖然連續2年繳出40轟以上的表現，但打擊率其低、三振率超高也是一大罩門，不過到了2019年球季，賈羅表現突飛猛進，上半球季就打出22發全壘打，入選生涯首次的明星賽，但可惜因為腰傷缺席下半球季的所有賽事。

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(中時電子報)