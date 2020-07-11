三倍券即將於15日正式上路，不少人引頸期盼，第一波預購人數也已經突破千萬，行政院發言人丁怡銘也表示，三倍券「好領」、「好刺激」已經成功！然而，有網友則是昨(10日)晚在批踢踢抱怨，表示振興三倍券預定平台網站掛了，忍不住質疑「有沒有可靠度這麼爛啦」；而po文不到一小時的時間，竟然真的釣出唐鳳本尊留言。

有網友昨晚19點37分在批踢踢發文表示，現在網站掛了，要怎麼預定?有沒有可靠度這麼爛啦，並提到1988免付費專線只到18時30分，然後公務員都下班了，「這下子要壞到星期一?唐鳳在線上嗎?」

結果就在20時36分，唐鳳真的現身回應，表示「已經恢復了，感謝提醒」；而回應曝光後，也瞬間掀起網友討論，不少都紛喊「唐鳳oncall」、「天啊是唐鳳！我跪了」、「朝聖44樓」、「唐鳳推推」。

另外，晚間21時22分也有另一名網友po文，表示預購平台信用卡繳款失敗，真的感到很傻眼，因此向唐鳳求救「可以來個即刻救援嗎?」果真，唐鳳也再度親回「感謝反應，-9999應是刷卡後端系統逾時，同仁處理中。」

(中時電子報)