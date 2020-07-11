謝和弦發文批評Keanna。（圖／翻攝自謝和弦 R-chord (阿扣)臉書）

謝和弦與混血辣妻Keanna今年初爆出婚姻觸礁，兩人4年甜蜜婚姻畫上句點，最近雙方在打離婚官司，Keanna透露生日願望是「能恢復自由，姐一毛不拿」，昨(10日)引來謝和弦反擊，指Keanna私下要錢要房，還疑似已有新歡。

謝和弦去年底呼麻被逮，舉報人正是太太Keanna，謝和弦返家後立刻跟Keanna鬧翻，不僅揚言離婚，還擁新女友莉婭，並氣罵老婆「這輩子都不想跟妳做愛」，「請妳不要再騷擾我的家人，我已經被妳弄到精神崩潰住院了，還跟我死要錢，愛不到就想要毀了我」。

下月Keanna過生日，被網友問有什麼願望？她坦言現在只想和平離婚，趕快恢復自由身，願意一毛錢都不拿，謝和弦則打臉發文：「說要420萬，說要房子的是前妻，說要軟禁關死我，讓我不自由，不離婚的也是前妻，三觀這麼正，新對象就不要被拍到」，最後坦言現在只是歹戲拖棚，網友回應：「慢慢來吧！時間會帶走一切的！」、「自己當初選的，畢竟深愛過」、「何苦拖著沒有靈魂的軀殼」，而Keanna目前暫無回應。

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(中時電子報)