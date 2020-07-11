台海關係緊張，情勢有多危險？資深媒人陳東豪憂心代誌大條，直言現在台海局勢就是考驗台灣和大陸空軍的穩定度和能見度，只要雙方有一個誤判，就將擦槍走火了！

陳東豪在政論節目《新聞面對面》上表示，香港國安法實施後，等到大陸穩定住香港局勢後，下一步就是劍指台灣。不過大陸現在也有所行動，近來可看到大陸空軍常常飛入台灣領空。

主持人謝震武也補充到，10日有媒體報導，大陸轟6機曾掛彈飛台，台灣差點進入轟6的飛彈射程，我軍F-16緊急升空對峙。謝震武也注意到陸軍機這次行動跟過往有所不同。

陳東豪再舉一個例子，在疫情期間，大陸軍機也和台灣差一點有近距離的接觸。當時有一架大陸戰機打開射控雷達。當射控雷達一開，所有台灣空軍都會知道，不過陸軍機又很快關了射控雷達，那時空中有一段對話，叫大陸軍機關掉射控雷達是他們自己人。要是大陸戰機那時「不小心幹嘛了，就叫擦槍走火」。

陳東豪直言，台灣和大陸有沒有擦槍走火的機率？當然有！所以現在台海局勢就是考驗雙方空軍的穩定度和能見度，只要雙方都有一個誤判，就擦槍走火了！

(中時電子報)