新北市衛生局林姓女員工墜樓身亡前曾披露被某物理治療所前執行長廖男強暴，中國醫藥大學物理治療學系發出聲明，追回廖男傑出系友頭銜。

中國醫藥大學證實，此聲明為校內物理治療學系發出，因上週舉辦30週年系友會，選拔10名傑出系友，籌備工作早在幾個月前展開，當時並未發生此事，事件爆發後，其他系友覺得廖男不足稱為表率，昨日在系務會議上決議將他撤銷傑出系友資格，系學會也將該聲明傳送校友會，而被其他校友傳出。

新北市衛生局林姓女員工墜樓身亡前曾披露被廖男強暴，廖男日前遭檢警約談並訊前聲明喊冤表示兩人是你情我願，絕無性侵。訊後，警方仍依妨害性自主罪嫌將廖男送辦。

網路傳出一篇中國醫藥大學物理治療學系的聲明，聲明中指出，近日引起高度討論之社會事件中廖姓相關人，經查，確實為本系之系友，亦是今年度所遴選之傑出系友當選人。

文中提及，肯定廖姓系友對於物理治療專業在長期照護領域之耕耘與貢獻，因此經學系遴選之後，決議頒給傑出系友獎項。然在頒發獎項之後，學系才獲知這件令人遺憾之事件。考慮此獎項有其指標作用，除了企盼獲獎系友能夠成為系友與學生們於專業領域的學習標竿，更具有處世教育的重要意義。

文末指出，在經過學系系務會議慎重討論，以及與當事人溝通之後，本系決議追回廖姓系友傑出系友頭銜。

(中時電子報)