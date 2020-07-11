北市中山分局中二派出所所長陳俊銘，10日下午3時許，與同事搭乘警車在轄區巡邏治安熱點時，發現路旁有名年輕男子身著西裝，手拎著紙袋慌張地奔跑，陳俊銘直覺有異，立即下車盤查，年輕男子才支支吾吾坦承是詐欺車手，正準備將得手的贓款交給上游，沒想到半路上竟遇到員警。

警方調查，18歲葉姓男子，為了打工賺錢卻誤入歧途，加入詐騙集團擔任車手，10日下午14時許，葉男依照集團指示，假冒書記官前往一名被害人住家門口，當面領取25萬元現金得手，並在取錢成功後，準備搭乘捷運將贓款交給上游。

葉男心虛地在路上奔跑，壓根沒注意到經過自己身邊的巡邏警車，因昨日北市平38.6度高溫紀錄，眼尖的陳俊銘看見葉男身穿西裝外套、手裡拿著不尋常的提袋，懷疑他是詐騙集團成員，立刻上前盤查，葉男突然見到員警出現在面前，嚇到不知所措，當場承認自己是車手，警方隨後將他帶回警局偵辦，詢後依詐欺罪嫌移送法辦。

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(中時 )