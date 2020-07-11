才剛加盟湖人的「神經刀」J.R.史密斯，真的沒辦法安分太久！跟隨湖人抵達奧蘭多隔離飯店的史密斯，隨即開啟IG直播，瘋狂批評隔離飯店的環境太差，幾乎所有東西都被他抱怨過了，立即引發聯盟與湖人高層注意，更命令他馬上停播。

在史密斯的直播當中，從房間毛毯、零食到所有東西，幾乎都被他抱怨太爛了，他更特別提到球員配戴的追蹤手環，「只要戴上這小小的東西，他們就能得知我的所有身體訊息與位置，我必須保持清醒。」完全就在不爽個資遭到曝光。

接著史密斯抱怨房間零食太差，強調這些食物並非給職業球員吃的，甚至用了相當另類的形容方式抱怨，「你們他X的想讓法拉利跑得快，是因為你付了法拉利的錢，卻用保養克萊斯勒的東西來保養法拉利？」他更埋怨房間毛毯太小了。

沒想到史密斯這段IG直播，隨即引起聯盟與湖人高層注意，更傳簡訊要求他馬上停播，「嘿！他們動怒了，我必須走了，因為我剛收到訊息，說我曝光太多東西了，必須趕緊下線，我的錯！我的錯！」看來他永遠不知道自己都在闖禍。

(中時 )