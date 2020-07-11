慢跑的美好早晨，竟撞見恐怖景象，美國一名女子，日前早晨如往常一樣出門慢跑，經過一條公路時，發現一顆腐爛人頭，由於腐爛程度相當嚴重，警方無法判斷性別及身分，詭異的是附近並沒有任何監視器。

居住在美國佛羅里達州一名女子，清晨大約7點多時，前往萊克伍德莊園（Lakewood Estates）晨跑，在275號州際公路旁邊的樹林，看到一顆嚴重腐爛的人頭，但附近並沒有屍體，嚇壞的女子趕緊報警處理。

根據外媒報導，警方初步判斷這顆人頭死亡時間應該不超過48小時，且慢跑的女子表示，前兩天並沒有看到人頭，警方發言人費爾南德茲（Yolanda Fernandez）說，法醫勘驗頭顱後，未發現任何線索，且無法辨認屍體身分、種族及性別。

警方擴大搜索該區，但並未發現任何蛛絲馬跡，研判該公路並非命案第一現場，警方表示這起命案相當離奇，且人頭被發現的所在地沒有監視器，調查命案過程陷入膠著。

(中時電子報)