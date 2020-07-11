娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！韓國瑜上博恩秀價碼曝光，董智森脫口3字譙；林青霞現身賭王靈堂又瘦了；雞排妹赴日拍片累垮「內褲掉下來」；她遭渣前夫爆房事「一周要10次」，最熱的娛樂新聞，中時電子報娛樂為您追下去。

韓國瑜過去受邀上《博恩夜夜秀》，影片還創下數百萬點閱，10日監察院公布2020總統大選政治獻金收支明細，才知韓國瑜上《博恩夜夜秀》不僅要付錢，價碼還是總統蔡英文的2倍多，約31萬元，連資深媒體人董智森也傻眼，忍不住在主持節目中脫口：「原來上節目這些來賓是付錢給主持人的！」

澳門賭王何鴻燊今年5月病逝養和醫院，享耆壽98歲，今(10日)下午1點半於香港殯儀館舉行出殯儀式，65歲大美人林青霞久違現身，與好友施南生特地來送何鴻燊最後一程，約莫待了半小時後才離去。

「雞排妹」鄭家純外型清秀、身材惹火，個性直率敢言，在網路上闖出響亮名聲。她近日上YouTuber米鹿的頻道，聊到曾在日本遊學2年的經歷，居然累到「內褲掉下來」。

在80、90年代，香港許多女生透過選港姐踏入娛樂圈，楊寶玲也是其中之一，雖然代表性作品不多，後來退出娛樂圈，可她搖身變成知名珠寶創辦人，身價高達上億。

楊寶玲1987年參選港姐，該屆冠軍熱門人選還有邱淑貞，但邱淑貞當年遭其他佳麗陷害，被指控整容，最後不堪壓力退選，最後就由楊寶玲奪冠。除了港姐冠軍外，楊寶玲還是國際親善小姐得主，次年又先後在英國參加世界小姐的競選，獲得亞洲皇后，還在台灣參加環球小姐的競選，獲得第五名。

(中時電子報)