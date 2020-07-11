三倍券開放預購以來，頻傳預購機台、網站當機，昨晚有網友崩潰抱怨，預購到一半就掛了，查一下服務專線，發現營業時間竟然只到晚上6點半，引發熱議，何必這麼急，當聰明的預購者好嗎？此貼文曝光1小時後，也釣出數位政委唐鳳本人親回。

網友在PTT發文抱怨，周五晚上到振興三倍券的平台預購，結果網站卻掛了，要怎麼預訂？有沒有可靠度這麼爛啦？而且服務專線1988的服務時間也只到18時30分而已，公務員都下班了，這下子要壞到星期一嗎？

貼文引發網友熱議，「掛惹（了）正常」、「幹嘛這麼著急？年底前都可以領 當個聰明的預購者好嘛」、「都下班了想幹嘛」、「公務員下班了，禮拜一再來唄」、「剛上，沒掛啊」，另許多網友更直呼，找唐鳳出來處理啊！

沒想到真的釣出唐鳳本人親回，「已經恢復了，感謝提醒。」再掀起網友暴動，「唐鳳oncall」、「哇咧 隨時on call....」、「唐鳳本人回你了」、「朝聖推～唐鳳不會在PTT輪大夜吧XD」、「是唐鳳！我跪了」。

(中時電子報)