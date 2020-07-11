汽車買賣糾紛尋仇 北市餐廳大亂鬥濺血 11:152020/07/11 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方到場將打架3人全部帶回偵辦。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市八德路4段一家熱炒餐廳，10日晚間10時許發生兩派人馬打架事件，一名男子被打到頭破血流，路旁的車輛也遭受波及，警方獲報立刻出動快打部隊到場壓制，將3人帶回警局偵辦。 警方調查，遭到攻擊的何姓男子，日前與陳姓男子有汽車買賣糾紛，陳男昨晚夥同盧姓友人，到該餐廳圍堵何男，2人先持玩具槍恐嚇何男，再以鋁棒及木棒予以痛毆，造成何男頭部撕裂傷，經送往長庚醫院治療後已無大礙。因雙方互相提出傷害告訴，警方訊後依法送辦。 (中時 ) #男子 #警方 #餐廳 #汽車買賣 #10 也許您會感興趣 社會熱門新聞 花蓮師生畸戀 女師與國三男夜奔七星潭野戰3回 - 社會 計程車活春宮！短裙女後座「忘情吞吐」 男主角疑大有來頭 - 社會 姊夫弟媳搞不倫 綠光姊弟衝摩鐵破門抓狂了…弟媳穿女僕裝 - 社會 15歲少年追到人妻女師 七星潭「1夜野戰3回合」GG的是「她」 - 社會 絕美BMW女業務換制服！全黑緊身小洋裝 「自備氣囊」＋雪白長腿 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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