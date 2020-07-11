高雄市長補選，藍白綠候選人都暢談對高雄的願景和規劃。對此，財信傳媒董事長謝金河也發表他對高雄未來的看法，直言高雄要轉型，轉型的關鍵就在新創數位。

謝金河今在臉書發文表示，看到喜歡攝影的郭恭克兄拍攝的幾張高雄照片，他用長鏡頭把高雄市從駁二藝術特區拍過去的鏡頭，高雄突然變得很美。走到半個多世紀，高雄扮演過很多不同的角色，從60年代為台灣拼出口的加工出口區，到70年代林園石化園區，石油化學大廠齊聚，80年代，蔣經國推動十大建設，小港又成鋼鐵重鎭。高雄一度是台灣重工業生產重鎮，也帶來空氣污染，水質不佳的後遺症，現在高雄力拼轉型，是該尋找新定位的時候了！

謝金河先盤點一下台灣各個城市，台灣最有競爭力的半導體產業聚落，從新竹，到台中，台南，現在國際大廠來台投資又齊聚雙北，離岸風力發電以彰化，台中為主，生技產業聚落在竹北，南港，軟體產業也聚集在南港。那麼高雄如何尋找產業拚圖？

產業不斷地向前奔馳，高雄回不去從前，謝金河記得，在媒體上很久沒有人提到中鋼了，楠梓加工區也不再是傳統產業的加工區，已蛻變成為日月光，楠梓電等大型科技製造業基地，日月光儼然是高雄產業地標。而眾所期待的橋頭科技園區，像一塊白色畫布，正等待新產業來裝填。

從台灣產業聚落發展來看，謝金河建議，高雄很適合成為新創數位聚落，一方面是高雄房價便宜，公司設立或購置住宅，高雄在20到30萬之間，這跟台北百萬起跳，基期不同。二是在前鎭已有智嵗，智冠科技等遊戲產業聚落，駁二藝術特區也有很多年輕新創族群，而衞武營園區也有很大發展空間，這是高雄可以加大的能量。

更重要的是，謝金河指出，高雄有一個別人沒有的銀行，高雄銀行可以蛻變成為新創，小微貸款的利基型銀行。大家如果到過以色列，那種全民投入新創的熱情，一定會很感動。如果高雄能點燃年輕人創業熱情，把高雄推向新創數位之都，應該是可以點燃高雄的新生命力！

(中時電子報)