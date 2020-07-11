新冠肺炎疫情肆虐全球，2020年全球唯一正常辦理的台灣國際熱氣球嘉年華，今天清晨在台東鹿野高台開幕，在上萬民眾見證下，繽紛的熱氣球，帶著滿滿的希望與正能量升空。

眾所期盼的「2020台灣國際熱氣球嘉年華」，因新型冠狀病毒全球肆虐，一度傳出停辦訊息，幸而台灣防疫有成、疫情趨緩，台東縣政府秉持「防疫第一」最高指導原則，多方協調應變、沙盤推演，11日於鹿野高台正式開幕。

2020年台灣國際熱氣球嘉年，今天在台東縣鹿野高台帶著希望升空。（莊哲權攝）

開幕儀式中，除了被網友暱稱為「國家隊」的台灣熱氣球外，連同外國球共有19顆進行展球，清晨5點多，一顆顆色彩繽紛的熱氣球陸續升空，為長達51天的2020台灣國際熱氣球嘉年華揭開精彩序幕。

2020年台灣國際熱氣球嘉年，今天在台東縣鹿野高台帶著希望升空。（莊哲權攝）

2020年台灣國際熱氣球嘉年，今天在台東縣鹿野高台帶著希望升空。（莊哲權攝）

台東縣長饒慶鈴表示，在疫情趨緩的這個時候，社會上最需要的，是一種代表希望的正能量，所以她告訴縣府所有員工，熱氣球嘉年華不只是為台東的觀光發展舉辦，更是代表著溫暖人心的正能量，「我們一定要讓台灣的正能量天天希望升空」。

2020年台灣國際熱氣球嘉年，今天在台東縣鹿野高台帶著希望升空。（莊哲權攝）

「2020台灣國際熱氣球嘉年華」於7月11日至8月30日，連續51天於鹿野高台登場，除了熱氣球國家隊，預計將有28顆國外造型球來到台東，也有近20位的外籍飛行員自願接受隔離抵臺值勤服務，搭配7場台東最美星空音樂會與8場熱氣球光雕音樂會，從白天到黑夜，帶來旅遊正能量。

(中時 )