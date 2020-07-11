前總統馬英九也代表廟方將白米贈送給代表受贈的長者。(馮惠宜攝)

台中東區南天宮關聖帝廟祈福佈施公益活動11日盛大起駕，前總統馬英九受邀代表廟方贈送白米，他也說疫情來的時候對中低收入戶是蠻大的衝擊，三倍券等了很久，大家蠻焦慮的時候，發白米應該對中低收入戶有很大的幫助。

以白米佈施弱勢聞名的台中南天宮關帝廟11日起展開為期2天的白米佈施遶境祈福活動，廟方特別邀請馬英九進行團拜，並擔任起馬炮起駕大典貴賓；第一次到南天宮的馬英九讚揚南天宮從事白米佈施60年，把信仰中心變成一個社會福利和社會教育中心，意義非常重大。

而聽聞廟方此次將發放五萬斤的白米給全國弱勢家庭，他也表示，這個做法很對，尤其在疫情來的時候，對中低收入戶衝擊很大，然後三倍券等了很久，還沒拿到，大家也蠻焦慮的，中間來發一個白米，應該有很大的幫助；馬前總統不但特別包紅包給廟方做公益，對於前來代表受贈的民眾，他私人也再加贈包紅給幾位長者。

台中南天宮關帝廟這項白米佈施活動持續60多年，遶境分送白米的活動則邁入第3年，此次因應防疫全程安排神明加持過的灑淨車，為大眾祈福平安，並全程以車隊方式進行，號召近上百台車與20台超跑車隊隨行、服務、佈施。台中南天宮吳主委光雄也表示，遶境是走出去把愛心分送出去。

(中時 )