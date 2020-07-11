就算奧蘭多「隔離泡泡」居住飯店環境再差，恐怕也沒幾個球員比金塊前鋒米爾沙普還慘！米爾沙普11日接受《DNVR》記者威德視訊訪問表示，他在迪士尼世界所住的房間，竟然是沒窗戶的密閉房型，實在很難想像要如何待上3個月。

這次在奧蘭多迪士尼世界的隔離賽區，共準備3間飯店容納22隊球員與隊職員，無論如何都不太可能出現球員住在沒窗戶房間情況，但米爾沙普偏偏遇上了，他只能咬牙撐著，甚至沒抱怨飲食問題，「我帶了自己的食物，所以我沒事。」

「復賽的感覺肯定會有點奇怪，畢竟往年這個時間點，我們通常不會聚在一起打球或比賽，」本季場均12.0分、5.9籃板，且擔任金塊先發大前鋒的米爾沙普表示，「但只要我們站上球場，那麼一切就會回歸正常，這點我一點也不擔心。」

至於外界相當擔憂金塊主力中鋒約基奇滯留塞爾維亞的狀況，米爾沙普倒是相當樂觀表示，「我跟約基奇過去幾周都利用Zoom視訊通話，他看起來還蠻不錯的。」約基奇預計這兩、三天就可抵達奧蘭多，卻需連兩次新冠檢測陰性才可歸隊。

(中時 )