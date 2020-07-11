南桃園多年來欠缺大型運動空間，楊梅體育園區的興建自然成為民眾矚目焦點，坐落於園區內的跆拳道暨運動場館，也在桃園市政府新建工程處的推動下，10日舉辦開工典禮，期待能作為跆拳道選手的基地與競賽場地，同時也能提供場地給居民運動，預計2022年5月竣工落成。

楊梅體育園區位於國道1號楊梅交流道東側，中山北路二段與裕成路路口，可連結新竹縣及中壢、新屋、平鎮區等地，交通相當便利。整個園區分為兩個部份，分別為跆拳道暨運動場館與展演中心，前者已在10日舉行動土典禮，後者則必須待用地與經費確定後才能興建。

市長鄭文燦指出，為平衡南北桃園發展，及發展楊梅跆拳道特色，市府歷經30年努力分年編列預算，取得一半土地後先行開發，配合裕成路拓寬工程，有望完善周邊聯外交通；同時也獲教育部體育署4.32億元經費支持，楊梅居民等待多時的園區興建計畫，終於能在今日正式動工。

跆拳道暨運動場館前門正對裕成路，後門則對為瑞溪路，規劃興建1棟地下1層及地上4層之建物，總樓地板面積約14352平方公尺。地上計畫興建跆拳道練習、競賽區，以及各類運動教室，地下室及戶外部分則規劃為停車場，約可提供99座汽車位，工程經費約新台幣7.2億元，總工期650天，預計2022年5月完工。

(中時 )