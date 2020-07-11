夏日是隱翅蟲活動的季節，但其蟲體僅有1公分大，不少民眾時常忽略牠的存在。桃園一名鄭姓女騎士就因未戴口罩，被迎面襲來的隱翅蟲撞擊下巴，導致皮膚紅腫發炎，聯新國際醫院皮膚科主治醫師陳文惠提醒，若不慎接觸毒液，建議盡速就醫，千萬別自行處理。

受到蟲襲的鄭女回憶，某天中午下班後騎車回家，午睡起床便發現下班有紅腫、刺痛感，原先她還不以為意，結果晚上情況惡化，下巴與嘴邊開始化膿，才趕緊前往聯新國際醫院就診，檢查後才發現，原來是隱翅蟲在作怪，幸虧服藥後情況獲得改善。

陳文惠解釋，隱翅蟲並沒有螫人或咬人的特性，常見的隱翅蟲皮膚炎多半是蟲體毒素的緣故，只有在蟲體爆裂的時候才會釋放，但因蟲體實在太小，只有0.5公分至1公分，民眾時常在騎車、睡覺時中招，發現水泡或膿皰才知道大事不妙。

陳文惠指出，若不甚接觸毒液，應盡快以大量清水或生理食鹽水沖洗，並求助醫生，通常醫師會視嚴重程度，決定開立外用消炎藥膏或口服抗生素；她也提醒，民眾千萬不要自行將水泡或膿皰弄破，否則將造成傷口感染、疼痛度，反而擴大病灶範圍。

陳文惠表示，民眾進行戶外活動應盡量穿著長袖長褲，若發現不明昆蟲停留在身上，建議可以吹氣或抖落方式驅蟲。就隱翅蟲的例子來說，因為其蟲體非常小，揮趕或拍打時，容易造成蟲體破裂，順勢讓毒液流出刺激皮膚，造成發炎腫脹，民眾應更加小心。

(中時 )